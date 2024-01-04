Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Екатеринбуржец, выбросивший дочку в сугроб, проболтался о трагедии отцу

Годовалую девочку, которую отец выкинул с пятого этажа, нашли мертвой в сугробе на четвертый день. Это произошло, когда екатеринбуржец проболтался о случившемся своему папе, сообщил источник.
Скорая помощь
Источник: РИА "Новости"

«Родители погибшей малышки четыре дня отмечали Новый год и даже не вспомнили о лежащей в сугробе малышке. Замерзшее тело ребенка обнаружили только после того, как мужчина проболтался о случившемся своему отцу по телефону», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

ЧП произошло вечером 30 декабря 2023 года. Тело ребенка нашли только 3 января, но известно о трагедии стало лишь 4-го. В СУ СКР по Свердловской области не дают комментариев по теме. Официальный представитель свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых обещал уточнить информацию.

СК