«Родители погибшей малышки четыре дня отмечали Новый год и даже не вспомнили о лежащей в сугробе малышке. Замерзшее тело ребенка обнаружили только после того, как мужчина проболтался о случившемся своему отцу по телефону», — пишет РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Екатеринбуржец, выбросивший дочку в сугроб, проболтался о трагедии отцу
Годовалую девочку, которую отец выкинул с пятого этажа, нашли мертвой в сугробе на четвертый день. Это произошло, когда екатеринбуржец проболтался о случившемся своему папе, сообщил источник.