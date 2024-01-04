Трое военных из Самарской области вернулись из плена

«Это те семьи, которые обращались к нам за помощью, работа велась совместно с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой и министерством обороны РФ.

Все это время мы были на связи с близкими и очень рады возвращению земляков! Готовы оказывать любую поддержку и в дальнейшем», — говорится в сообщении.