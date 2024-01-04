После взрыва в кафе в Уральске двое узбекистанцев в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации

Сообщается, что из-за взрыва обрушились стена, потолочное перекрытие и крыша кафе. Во время взрыва погибли два человека, позднее под завалами разрушенного здания было найдено тело третьего погибшего. Шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу, один из них отправлен на амбулаторное лечение, второй получил легкие ожоги лица и шеи, он госпитализирован в отделение травматологии.