После взрыва в кафе в Уральске двое узбекистанцев в тяжелом состоянии. Они находятся в реанимации

Взрыв в двухэтажном кафе в Уральске произошел около 02:00 часов 4 января. От хлопка газовоздушной смеси здание кафе обрушилось и начался пожар.
Сообщается, что из-за взрыва обрушились стена, потолочное перекрытие и крыша кафе. Во время взрыва погибли два человека, позднее под завалами разрушенного здания было найдено тело третьего погибшего. Шесть человек с различными травмами доставлены в городскую многопрофильную больницу, один из них отправлен на амбулаторное лечение, второй получил легкие ожоги лица и шеи, он госпитализирован в отделение травматологии.
«Четверо человек с сильными ожогами находятся в реанимации. У одного пострадавшего выявлен двусторонний пневмоторкс и перелом правой плечевой кости», — отметил руководитель управления здравоохранения Западно-Казахстанской области Ерлан Токсанов.
Он также рассказал, что у всех четверых пострадавших диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, трое пострадавших получили ожоги от 15% до 52%, их состояние оценивается как очень тяжелое.
Двое пострадавших от взрыва являются гражданами Узбекистана, оба находятся в реанимации.