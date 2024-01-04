Пять прикамцев вернулись из украинского плена

«Трое земляков из Перми, остальные — из городов Пермского края. Переговорил по телефону с родственниками. Они выразили искренние слова благодарности всем, кто принимал участие в этом сложном переговорном процессе», — написал Сапко на своей страничке в соцсетях.
Напомним, возвращение 248 российских военнослужащих произошло при посредничестве ОАЭ. Сейчас их ждет лечение и реабилитация.
Ранее «ФедералПресс» писал, что перед Новым годом несколько крупных городов Прикамья ввели единовременные выплаты для контрактников, отправляющихся на СВО. В частности, по 100 тысяч рублей будут выдавать жителям Перми, Березников и Чайковского.