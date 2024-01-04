О заложенной бомбе сообщили в ДЧС Карагандинской области

По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлен житель города Караганда «Т» 1982 года рождения.
На момент прибытия представителей правоохранительных органов мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При выяснении обстоятельств и причин противоправного поступка гражданин «Т» оказал сопротивление полиции.
В отношении задержанного по указанному факту составлен административный протокола по статьям 438 (заведомо ложный вызов специальных служб«) и 667 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя»).