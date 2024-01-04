О заложенной бомбе сообщили в ДЧС Карагандинской области

В канун Нового года на пульт 112 ДЧС Карагандинской области позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы заложенной бомбе, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра.