Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

О заложенной бомбе сообщили в ДЧС Карагандинской области

В канун Нового года на пульт 112 ДЧС Карагандинской области позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы заложенной бомбе, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу Антитеррористического центра.
О заложенной бомбе сообщили в ДЧС Карагандинской области
Источник: gov.kz

По результатам оперативно-розыскных мероприятий установлен житель города Караганда «Т» 1982 года рождения.

На момент прибытия представителей правоохранительных органов мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. При выяснении обстоятельств и причин противоправного поступка гражданин «Т» оказал сопротивление полиции.

В отношении задержанного по указанному факту составлен административный протокола по статьям 438 (заведомо ложный вызов специальных служб«) и 667 КоАП РК (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя»).