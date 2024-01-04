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В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв — РИА Новости Крым. Воздушная тревога объявлена в Севастополе, информация с алгоритмом действий для населения опубликована в Telegram-канале губернатора города Михаила Развожаева.
Источник: РИА "Новости"

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении губернатора.

На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.

Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.

Ранее для автомобилей был повторно закрыт проезд по Крымскому мосту.