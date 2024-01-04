В Севастополе объявлена воздушная тревога, рейд перекрыт

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ! Воздушная тревога!» — говорится в сообщении губернатора.
На время объявления тревоги жителям рекомендуют проследовать в укрытия или принять меры безопасности дома. Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Морской и наземный общественный транспорт прекращает движение.
Оповещения жителей и гостей Севастополя о воздушной тревоге введены с сентября, после ракетного удара ВСУ по штабу Черноморского флота.
Ранее для автомобилей был повторно закрыт проезд по Крымскому мосту.