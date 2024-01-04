Незнакомец душил и избивал девушку в Актау на глазах у мужчин

«Никто, ни один мужчина из тех, что стояли у дома и “грели” свои машины, ни один не пришел на помощь, и даже не оглянулся. Позор вам, мужики! Когда этот маньяк начал ее душить, и она начала сопротивляться, один мужчина проходил мимо, он даже не оглянулся и даже не посмотрел, не встал на защиту моей сестренки! Никто не пришел на помощь! Хотя там были мужчины!» — говорится в сообщении.