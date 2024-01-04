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Двое детей — в реанимации после пожара в авто в Темиртау

В Темиртау накануне Нового года произошло возгорание автомобиля. В результате двое детей получили ожоги, они сейчас в реанимации, передает корреспондент агентства Kazinform.

Несчастный случай произошел вечером 30 декабря в поселке Актау, находящимся возле города Темиртау. В диспетчерскую противопожарной службы поступил звонок о возгорании легкового авто.

— 30 декабря в 21:48 по ул. К. Маркса поселка Актау произошло горение частей автомобиля Audi на общей площади 6 кв.м. В результате пожара с ожогами госпитализированы в больницу города Темиртау дети, 2022 г.р. и 2020 г.р. Причина пожара — короткое замыкание электропроводов. Машина сгорела полностью, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

Как стало известно, в результате короткого замыкания заблокировались двери и дети с отцом остались в салоне автомобиля.

В управлении здравоохранения прокомментировали состояние пострадавших.

— Детей доставили в Многопрофильную больницу города Темиртау, перевели в Областную детскую клиническую больницу. У обоих состояние тяжёлое, стабильное. Находятся в отделении реанимации, — сообщили в ведомстве.

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