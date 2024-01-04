Двое детей — в реанимации после пожара в авто в Темиртау

Несчастный случай произошел вечером 30 декабря в поселке Актау, находящимся возле города Темиртау. В диспетчерскую противопожарной службы поступил звонок о возгорании легкового авто.
— 30 декабря в 21:48 по ул. К. Маркса поселка Актау произошло горение частей автомобиля Audi на общей площади 6 кв.м. В результате пожара с ожогами госпитализированы в больницу города Темиртау дети, 2022 г.р. и 2020 г.р. Причина пожара — короткое замыкание электропроводов. Машина сгорела полностью, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.
Как стало известно, в результате короткого замыкания заблокировались двери и дети с отцом остались в салоне автомобиля.
В управлении здравоохранения прокомментировали состояние пострадавших.
— Детей доставили в Многопрофильную больницу города Темиртау, перевели в Областную детскую клиническую больницу. У обоих состояние тяжёлое, стабильное. Находятся в отделении реанимации, — сообщили в ведомстве.