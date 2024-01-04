Двое детей — в реанимации после пожара в авто в Темиртау

— 30 декабря в 21:48 по ул. К. Маркса поселка Актау произошло горение частей автомобиля Audi на общей площади 6 кв.м. В результате пожара с ожогами госпитализированы в больницу города Темиртау дети, 2022 г.р. и 2020 г.р. Причина пожара — короткое замыкание электропроводов. Машина сгорела полностью, — сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.