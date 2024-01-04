Развожаев: один человек пострадал при отражении атаки ВСУ на Севастополь

«На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.
Как пояснил губернатор, средствами ПВО было сбито «несколько воздушных целей». По информации министерства обороны РФ, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым и Севастополь с помощью авиационных управляемых ракет, 10 таких ракет было сбито противовоздушной обороной.
В ночь на 3 января севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитой в акватории города украинской ракете. 31 декабря в Севастополе дважды звучала воздушная тревога. Минобороны России рассказывало об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВМС Украины, следовавшего к Крыму.
Александр Кислов