Развожаев: один человек пострадал при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки украинских Вооруженных сил на город пострадал один человек. Это произошло в результате попадания осколка в один из жилых домов. По данным Минобороны РФ, в небе на Крымским полуостровом было сбито 10 украинских ракет. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.