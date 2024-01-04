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Развожаев: один человек пострадал при отражении атаки ВСУ на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки украинских Вооруженных сил на город пострадал один человек. Это произошло в результате попадания осколка в один из жилых домов. По данным Минобороны РФ, в небе на Крымским полуостровом было сбито 10 украинских ракет. Ранее в городе была объявлена воздушная тревога.
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Источник: AP 2023

«На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Часть осколков от воздушных целей упала в районе улицы Мостовой, на Северной стороне, в районе Монастырского шоссе и Федюхиных высот. Спасательные службы выехали на место», — написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

Как пояснил губернатор, средствами ПВО было сбито «несколько воздушных целей». По информации министерства обороны РФ, Вооруженные силы Украины пытались атаковать Крым и Севастополь с помощью авиационных управляемых ракет, 10 таких ракет было сбито противовоздушной обороной.

В ночь на 3 января севастопольский губернатор Михаил Развожаев сообщал о сбитой в акватории города украинской ракете. 31 декабря в Севастополе дважды звучала воздушная тревога. Минобороны России рассказывало об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВМС Украины, следовавшего к Крыму.

Александр Кислов