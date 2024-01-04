Средства ПВО сбили десять ракет ВСУ над Крымом

«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — подчеркнули в ведомстве.
Уточняется, что инцидент произошел около 17:20 мск.
Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении украинской атаки на город. По его словам, военные уничтожили множество разных воздушных целей. Один из осколков попал в дом, по предварительным данным, пострадал один человек. Губернатор призвал сохранять спокойствие, а также не снимать и не выкладывать работу систем ПВО.
Незадолго до этого в городе сработала воздушная тревога. Также в Северной бухте и на внутреннем рейде применили дымовую завесу.
ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.
В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.