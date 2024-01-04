Средства ПВО сбили десять ракет ВСУ над Крымом

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении украинской атаки на город. По его словам, военные уничтожили множество разных воздушных целей. Один из осколков попал в дом, по предварительным данным, пострадал один человек. Губернатор призвал сохранять спокойствие, а также не снимать и не выкладывать работу систем ПВО.