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Средства ПВО сбили десять ракет ВСУ над Крымом

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Системы противовоздушной обороны пресекли попытку ВСУ атаковать Крым при помощи авиационных управляемых ракет, сообщили в Минобороны.
Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом», — подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что инцидент произошел около 17:20 мск.

Ранее сегодня губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал об отражении украинской атаки на город. По его словам, военные уничтожили множество разных воздушных целей. Один из осколков попал в дом, по предварительным данным, пострадал один человек. Губернатор призвал сохранять спокойствие, а также не снимать и не выкладывать работу систем ПВО.

Незадолго до этого в городе сработала воздушная тревога. Также в Северной бухте и на внутреннем рейде применили дымовую завесу.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные российские территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Российские военные пресекают попытки противника, отражая удары силами ПВО.

В Севастополе и Крыму действует желтый уровень террористической опасности. Он подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.