На Южно-Уральской железной дороге восстановили движение поездов

«04.01.2024 в связи с неисправностью буксового узла колесной пары вагона грузового поезда № 2807 на перегоне Кунашак — Муслюмово Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО “РЖД” произошла задержка в движении шесть поездов. Общее число пассажиров составило 2 827 человек. Движение пассажирских поездов восстановлено в 17 часов 43 минуты местного времени», — говорится в сообщении.