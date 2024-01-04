Взрыв в кафе Уральска: спасатели разобрали завалы

Он поручил руководителю управления здравоохранения и главному врачу больницы оказать соответствующую медицинскую помощь пострадавшим гражданам и держать ситуацию на контроле.



Для расследования причин происшествия и гибели людей на месте работают дознаватели от чрезвычайного ведомства.