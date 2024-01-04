Взрыв в кафе Уральска: спасатели разобрали завалы

АСТАНА, 4 янв — Sputnik. Шестнадцать часов подряд после взрыва в Уральске, который полностью разрушил здание кафе, спасатели и пожарные разбирали завалы, рассказали в ДЧС Западно-Казахстанской области.
Вместе с представителями чрезвычайных служб на месте происшествия трудились полицейские, медики и представители акимата.
Аварийно-спасательные работы осложнялись наличием множества неустойчивых и свисающих конструкций, напомнили в ДЧС.
«Произведен полный разбор разрушенного строения. Работы проводились с использованием всех имеющихся средств и методов поиска».
Среди участников поисков были и кинологи с собаками, добавили спасатели.
Из-под завалов разрушенного кафе спасли шестерых человек, четверо из которых находятся в больнице, и, к сожалению троих погибших.
Аким области Нариман Турегалиев посетил многопрофильную городскую больницу в Уральске, где узнал о состоянии пострадавших от пожара, поделились в пресс-службе главы региона.
Он поручил руководителю управления здравоохранения и главному врачу больницы оказать соответствующую медицинскую помощь пострадавшим гражданам и держать ситуацию на контроле.
Для расследования причин происшествия и гибели людей на месте работают дознаватели от чрезвычайного ведомства.
Данных о расследовании полиции и возбужденных дел от прокуратуры не поступало.