В Молдавии хирурги извлекли пулю из головы пациента

«Медики клинической больницы провели сложную нейрохирургическую операцию 26-летнему пациенту, из его головы извлекли пулю. По предварительной версии, мужчина беспорядочно стрелял в собственной квартире. Он выпустил шесть пуль, одна из них срикошетила и попала в голову, прошла через диаметр мозга и застряла», — пишет СМИ.