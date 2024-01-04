ЧП на шахте в Карагандинской области: дело против инвестора «прервано»

Трагедия произошла в ноябре 2022 года, когда при буровых работах случился внезапный выхлоп метана. Погибли пять горняков, четверо пострадали. Правительственная комиссия установила 100-процентную вину работодателя. И как сегодня подтвердили в прокуратуре Карагандинской области, расследование по иностранным инвесторам «прервано в связи с международным поручением».