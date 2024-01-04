Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

ЧП на шахте в Карагандинской области: дело против инвестора «прервано»

Судебный процесс по ЧП на шахте имени Ленина начался в Шахтинске Карагандинской области. На скамье подсудимых оказались четыре человека. А расследование в отношении иностранных инвесторов («АрселорМиттал») прервано, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал «Астана».
ЧП на шахте в Карагандинской области: дело против инвестора «прервано»
Источник: astanatv.kz

Обвиняемых по делу четверо. Это главный инженер шахты, исполняющий обязанности начальника участка вентиляции и техники безопасности, исполняющий обязанности помощника начальника участка и техники безопасности по прогнозу и начальник смены.

Их обвиняют в «Нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности гибель людей». Специалистам грозит до восьми лет тюрьмы.

Трагедия произошла в ноябре 2022 года, когда при буровых работах случился внезапный выхлоп метана. Погибли пять горняков, четверо пострадали. Правительственная комиссия установила 100-процентную вину работодателя. И как сегодня подтвердили в прокуратуре Карагандинской области, расследование по иностранным инвесторам «прервано в связи с международным поручением».

Основное судебное заседание по делу о ЧП назначено на 16 января.