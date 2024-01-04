Пенсионерку насмерть сбили на «зебре» в Караганде

Издание со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона сообщает, что авария произошла сегодня, 4 января, днем.
«4 января в 13:00 часов по проспекту Республики 37-летний водитель автомашины Toyota RAV-4 на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — цитирует издание ведомство.
По информации издания, пожилая женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП. Добавим, что согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.