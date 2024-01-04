Пенсионерку насмерть сбили на «зебре» в Караганде

По информации издания, пожилая женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте ДТП. Добавим, что согласно части 3 статьи 345 УК РК, нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими ТС, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.