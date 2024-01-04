Российская ПВО уничтожила беспилотник в акватории Черного моря

В Киеве летом пообещали больше атак БПЛА, а осенью сообщили о планах «крупного наступления беспилотников» в зимний период на Крым и другие регионы России. В числе приоритетных целей в ВСУ назвали военные базы и инфраструктуру. Российские власти заявляли, что принимают все возможные меры для защиты регионов от атак беспилотников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что западные страны понимают последствия ударов по Крыму.