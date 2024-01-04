Землетрясение магнитудой 4,1 зафиксировали сейсмологи Алматы

Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 5 января в 00 часов 51 минуту Алматинского времени зарегистрировано землетрясение.
Эпицентр землетрясения расположен в 404 км на юго-запад от г. Алматы на территории Кыргызстана.
Энергетический класс землетрясения 9.2. Магнитуда MPV 4.1. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.
1 января в Японии произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни 48 человек. В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 подземных толчков, магнитуда самого мощного составила 7,6.