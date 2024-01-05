В Белгороде объявили ракетную опасность

В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть «Точек-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха». При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.