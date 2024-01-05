Аэропорт Шереметьево предупредил о возможных задержках рейсов

«Возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в Международном аэропорту Шереметьево в связи с аномально низкой отрицательной температурой воздуха на протяжении более двух суток. Увеличено время на обслуживание воздушных судов, пассажиров и обработку багажа», — отметили в пресс-службе аэропорта.