На Кубани при столкновении 2 иномарок погиб автомобилист

Трагедия случилась 4 января около 20 часов на трассе «Краснодар — Кропоткин граница Ставропольского края». По предварительным данным правоохранителей, за рулём Kia находился 32-летний автомобилист.
В Телеграм-канале кубанского ГИБДД сообщили, что водитель во время обгона не успел завершить манёвр и столкнулся с движущимся на встречу Mercedes. По данным ведомства, водитель корейской машины не выжил. Несовершеннолетний пассажир немецкого ТС оказался травмирован. По факту случившегося полицейскими организована проверка.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодаре при столкновении двух машин пострадал водитель.