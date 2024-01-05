На Кубани при столкновении 2 иномарок погиб автомобилист

В Телеграм-канале кубанского ГИБДД сообщили, что водитель во время обгона не успел завершить манёвр и столкнулся с движущимся на встречу Mercedes. По данным ведомства, водитель корейской машины не выжил. Несовершеннолетний пассажир немецкого ТС оказался травмирован. По факту случившегося полицейскими организована проверка.