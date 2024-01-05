В Белгородской области сбили десять ракет РСЗО «Ольха»

«Четвертого января около 23.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня “Ольха”», — говорится в сообщении.
Дежурные силы ПВО сбили десять ракет, уточнили в военном ведомстве.
Как уточнил глава региона Вячеслав Гладков, в результате пострадали два человека: у одного мужчины осколочное ранение предплечья, у второго — осколочное ранение голени.
Из-за взрыва снаряда возле многоэтажки в нескольких квартирах выбиты окна, повреждены более 30 автомобилей. «В Белгородском районе в одном домовладении повреждена кровля и посечен один автомобиль. Информация уточняется», — добавил Гладков.
Атаки на Белгород
Днем 30 декабря ВСУ нанесли удар по Белгороду. По информации Минобороны, они применили ракеты «Ольха» с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».
В первые дни нового года Белгород снова подвергся обстрелам. Так, в течение дня 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты «Ольха» и две «Точки-У», все цели сбили российские средства ПВО. В результате украинских атак погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Третьего января система противовоздушной обороны уничтожила 12 ракет: шесть «Точек-У» и шесть снарядов РСЗО «Ольха». При обстреле села Солоти пострадала девочка-подросток.
Президент Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.