ПВО нейтрализовала над Крымом и Кубанью 37 беспилотников

«Пятого января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», — сказали в ведомстве.