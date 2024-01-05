«Пятого января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», — сказали в ведомстве.
ПВО нейтрализовала над Крымом и Кубанью 37 беспилотников
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Средства ПВО России в пятницу перехватили и уничтожили 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ.