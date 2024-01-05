В Хабаровском крае в результате ДТП погибли три человека



При этом в «Тойоте» ехала еще одна женщина 1967 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении слева и была пристегнута ремнем безопасности. Пострадала и пассажирка «Хавала» 1965 года рождения, которая ехала на заднем сиденье и также была пристегнута ремнем безопасности. Обе женщины госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.



Водитель китайского кроссовера от медицинской помощи отказался. Отметим, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.