В Хабаровском крае в результате ДТП погибли три человека

Стали известны подробности смертельного ДТП, произошедшего 4 января на трассе Хабаровск — Лидога — Ванино. По предварительным данным виновником столкновения стал погибший водитель, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
ДТП произошло днем 4 января 2024 года на 271 км дороги Лидога — Ванино, но подробности аварии стали известны только к позднему вечеру. Авария произошла в момент, когда на дороге встретились Toyota Probox и кроссовер Haval.
— По уточненным данным, водитель Toyota Probox, мужчина 1992 года рождения, двигаясь со стороны села Лидога в сторону пгт. Ванино, не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Haval, — сообщили в краевом ГИБДД.
При этом в «Тойоте» ехала еще одна женщина 1967 года рождения, которая находилась на переднем пассажирском сидении слева и была пристегнута ремнем безопасности. Пострадала и пассажирка «Хавала» 1965 года рождения, которая ехала на заднем сиденье и также была пристегнута ремнем безопасности. Обе женщины госпитализированы в медучреждение с травмами различной степени тяжести.
Водитель китайского кроссовера от медицинской помощи отказался. Отметим, что оба водителя были пристегнуты ремнями безопасности.