37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью

«5 января пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым и один БПЛА над территорией Краснодарского края», — сказано в сообщении оборонного ведомства.
В четверг вечером над Крымским полуостровом сбиты 10 украинских ракет. Об этом сообщили в Минобороны России.
При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова — повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.
Неразорвавшаяся украинская ракета упала рядом с частным сектором в Севастополе, эти данные проверяются.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что около 20.40 мск дежурными средствами ПВО в северо-западной части акватории Черного моря был уничтожен украинский БПЛА самолетного типа.