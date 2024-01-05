37 беспилотников уничтожены ночью над Крымом и Кубанью

При попадании осколка в дом в ходе отражения атаки ВСУ на Севастополь, предварительно, пострадал один взрослый человек, рассказал губернатор Михаил Развожаев. Осколки также разлетелись и упали на улице Генерала Жидилова — повреждений и пострадавших нет. В районе Песочной бухты осколки упали рядом с жилыми домами. Также один из осколков рухнул на набережную Учкуевки.