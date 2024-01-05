Смертельное ДТП на трассе Уссурийск-Владивосток — погибли три человека

Очевидцы сообщают о смертельном ДТП на трассе Уссурийск-Владивосток. По предварительной информации, авария унесла жизни трёх человек, один из них ребёнок, сообщает ИА PrimaMedia.
Смертельное ДТП произошло на трассе Уссурийск-Владивосток. Новость быстро разлетелась по социальным сетям. По предварительной информации, водитель Toyota Nadia не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где Nadia столкнулась с Toyota Camry.
«Три человека погибли на месте ДТП, среди них один ребенок. Еще одного человека госпитализировали медики», — сообщает телеграм-канал «Автогарант» (16+).
Из-за аварии на трассе образовалась большая пробка в обе стороны. Водителям советуют использовать объездную дорогу через Раздольное.