Пожар с гибелью человека произошел в Киренске

Напомним, что трагический пожар произошел в пятиэтажном доме в микрорайоне Юбилейном Иркутска вечером 3 января. В результате происшествия погиб мужчина 1972 года рождения. Известно, что он был пьян. Скорее всего, именно по этой причине не смог самостоятельно эвакуироваться.