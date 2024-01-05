Пожар с гибелью человека произошел в Киренске

В 19.30 накануне, 4 января, на улице Ленрабочих в Киренске загорелся многоквартирный жилой дом. В результате пожара погиб один человек, девять жильцов были спасены, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Иркутской области.
В 19.44 пожар был ликвидирован. На ликвидацию возгорания привлекались девять человек личного состава МЧС и две единицы техники.
Напомним, что трагический пожар произошел в пятиэтажном доме в микрорайоне Юбилейном Иркутска вечером 3 января. В результате происшествия погиб мужчина 1972 года рождения. Известно, что он был пьян. Скорее всего, именно по этой причине не смог самостоятельно эвакуироваться.