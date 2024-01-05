Поездка с детьми закончился для омича изъятием авто

«От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Кроме того, полицейские выяснили, что он не имеет права управлять транспортными средствами. При себе у него было подложное водительское удостоверение, которое, как пояснил мужчина, он купил на сайте бесплатных объявлений», — рассказали подробности в Госавтоинспекции Омской области.