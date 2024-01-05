Поездка с детьми закончился для омича изъятием авто

У водителя нашли несколько нарушений.
Поездка 33-летнего мужчины с детьми завершилась изъятием авто. Инцидент произошел в Таврическом районе Омской области.
Сотрудники ДПС остановили «Ниссан Санни» для проверки документов. За рулем иномарки был пьяный 33-летний мужчина. При этом он ехал не один: в салоне были маленькие дети, которых перевозили без удерживающих устройств.
«От прохождения медосвидетельствования водитель отказался. Кроме того, полицейские выяснили, что он не имеет права управлять транспортными средствами. При себе у него было подложное водительское удостоверение, которое, как пояснил мужчина, он купил на сайте бесплатных объявлений», — рассказали подробности в Госавтоинспекции Омской области.
В отношении жителя Таврического района возбудили сразу несколько административных дел: за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и нарушение требований к перевозке детей. Авто у мужчины изъяли и поместили на спецстоянку.
Поддельное удостоверение изъяли и назначили экспертизу, по результатам которой решат: возбуждать или нет уголовное дело.