ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ под Артемовском

В течение прошедших суток российские военнослужащие уничтожили блиндажи Вооруженных сил Украины (ВСУ) на артемовском направлении, где были замечены изменения, перенатянута маскировочная сеть, а также там, где обнаружили движение личного состава. Об этом 5 января сообщил командир группы спецназа ВС РФ Южной группировки войск с позывным Дон.