Провалились под землю: автобус с людьми до сих пор не могут найти в Павлодарской области

Возле шахты в Павлодарской области в образовавшуюся воронку провалился автобус с людьми. ЧП произошло ночью 4 января 2024 года на территории АО «Майкаинзолото». В автобусе находились 4 человека: три спасателя Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС и один водитель.