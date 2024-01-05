Доллары, евро и бриллианты похитили из коттеджа в ночь на 1 января в Астане

Житель столицы рассказал полиции, что в новогоднюю ночь кто-то проник в его двухэтажный коттедж и вынес из сейфа 1000 евро, 1500 долларов США, золотые изделия с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила 10 млн тенге. Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС — ими оказались двое уроженцев Кызылординской области 26 и 28 лет. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи.