Доллары, евро и бриллианты похитили из коттеджа в ночь на 1 января в Астане

Житель столицы рассказал полиции, что в новогоднюю ночь кто-то проник в его двухэтажный коттедж и вынес из сейфа 1000 евро, 1500 долларов США, золотые изделия с бриллиантами. Общая сумма ущерба составила 10 млн тенге. Подозреваемые были задержаны и водворены в ИВС — ими оказались двое уроженцев Кызылординской области 26 и 28 лет. Ранее они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за кражи и грабежи.
«По городу злоумышленники передвигались на такси. В квартиру астанчанина мужчины проникли путем взлома решетки и отжатия пластикового окна, заранее убедившись, что в квартире отсутствуют хозяева. В ходе допроса они дали признательные показания, вещественные доказательства изъяты. Часть денег воры уже успели потратить, отпраздновав новогодние праздники», — говорится в сообщении ДП в Instagram*.
Проверяется их причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории Астаны. Согласно статье 188 УК РК, кража наказывается: исправительными работами или штрафом до 3 тыс. МРП (более 11 млн тенге); либо привлечением к общественным работам до 1200 часов; либо ограничением свободы до 7 лет; либо лишением свободы до 10 лет.
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