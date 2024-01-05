Взрыв, нож, взятки. Громкие уголовные дела-2023 в Нижегородской области

В марте экс-глава Богородского района Александр Сочнев получил 3 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, на 2 года 6 месяцев его лишили права занимать должности в органах местного самоуправления. Это наказание за превышение должностных полномочий при сделках с землей: суд установил, что три участка сельхозназначения, находившихся в муниципальной собственности, незаконно продали коммерческой организации по заниженной цене. Ущерб местному бюджету оценили более чем в 860 тыс. рублей.