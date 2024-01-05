Взрыв, нож, взятки. Громкие уголовные дела-2023 в Нижегородской области

2023-й год в Нижегородской области ознаменовался громкими преступлениями. Покушение на известного писателя, жуткое сексуальное преступление против беззащитного особенного ребёнка, «дело врача», подменявшего смертельно больным людям лекарства на физраствор, и многое другое.
Nn.aif.ru вспоминает самые нашумевшие истории ушедшего года.
Прилепин выжил чудом.
Утром 6 мая в глухом посёлке Пионерский Нижегородской области раздался взрыв, и автомобиль Audi, перевернувшись, как рассказывают очевидцы, взлетел чуть ли не выше берёз. В машине были писатель, общественный деятель, участник СВО Захар Прилепин и его друг Александр Шубин, они ехали к дому Прилепина.
Машину подорвали на противотанковой мине, мина сработала под пассажирским сиденьем — одна из двух. Слишком глубоко её зарыл тот, кто охотился на Прилепина, и сила удара отчасти ушла в землю. Писатель выжил, а Александр Шубин погиб на месте.
Подозреваемого в покушении в тот же день задержали нижегородские полицейские: он сам вышел в руки силовиков из леса. 30-летний Александр Пермяков, как вскоре выяснилось, был завербован СБУ. Ему предъявили обвинение в совершении террористического акта и незаконном обороте оружия.
Прилепин даже сам видел Пермякова в лесу накануне покушения — места там таёжные, чужаки заметны сразу. Писатель словно предчувствовал, что человек пришел по его душу.
Прилепин получил перелом позвоночника, девять переломов ног, перелом грудины, перелом ребер, тяжелую рану ноги. То, что остался жив, он называет чудом. Долгое время его лечили нижегородские врачи. После полной медицинской реабилитации и комиссии Прилепин планирует вернуться на СВО. И он, и Александр Шубин были награждены Орденами мужества.
Смертельная вечеринка.
В Нижнем Новгороде большой срок получила 21-летняя девушка, которая в августе на квартирной вечеринке у себя дома зарезала 16-летнего подростка.
По данным следствия, ночью 4 августа 2023 года в квартире на Мещере компания распивала алкоголь. Подросток, гость, был парнем младшей сестры обвиняемой, собирался остаться ночевать. Но вспыхнула ссора, гостя начали выгонять, он не уходил. Старшая сестра ударила парня младшей ножом в спину. Тот скончался на месте. «Скорая» ничем помочь уже не могла.
Канавинский районный суд приговор девушку, взявшую в руки нож, к девяти годам восьми месяцам колонии общего режима. Сразу две жизни пошли под откос.
Физраствор вместо лекарств.
В сентябре разгорелся скандал в Семёновской ЦРБ: арестовали заведующего онкологическим отделением Олега Тюкалова.
По версии следствия, медик экономил лекарства, предназначенные для тяжелобольных пациентов. В СУ СКР по Нижегородской области сообщили, что с ноября 2022 года по июль 2023-го медсестры по распоряжению заведующего кололи онкобольным дорогостоящие противоопухолевые и иммуностимулирующие препараты в уменьшенной дозировке, разбавляя физраствором (хлоридом натрия), а порой даже просто физраствор.
Медик признал факты подмены лекарств, объяснив, что физраствор кололи только тем, у кого уже не было шансов, а лекарства — тем, у кого был шанс на спасение.
В отношении врача возбудили уголовные дела по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности». Позже выявили новые эпизоды подмены лекарств.
Под уголовные дела по фактам злоупотребления должностными полномочиями попал и уже бывший главный врач Семеновской ЦРБ. Они связаны с финансовыми вопросами, в том числе с закупкой компьютеров на сумму более 2,3 млн руб. при их фактической стоимости в 750 тыс. руб. Более того, следствие считает, что из-за этой закупки компьютеров больница не смогла приобрести необходимый аппарат ИВЛ для детей.
Экс-министр и бывшие мэры ответят.
В Нижегородской области гремели коррупционные дела в отношении высокопоставленных чиновников.
В марте экс-глава Богородского района Александр Сочнев получил 3 года 9 месяцев условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, на 2 года 6 месяцев его лишили права занимать должности в органах местного самоуправления. Это наказание за превышение должностных полномочий при сделках с землей: суд установил, что три участка сельхозназначения, находившихся в муниципальной собственности, незаконно продали коммерческой организации по заниженной цене. Ущерб местному бюджету оценили более чем в 860 тыс. рублей.
А бывшего главу Чкаловска судят за превышение должностных полномочий во время благоустройства пристани. Ещё в 2021 году чиновник заключил муниципальный контракт на благоустройство общественной территории «Пристань Чкаловска». Подрядчик не вовремя и некачественно выполнил работы, но, несмотря на это, глава подписал документы о приёмке объекта. Бюджет, по оценкам следствия, недосчитался более 6,4 млн рублей.
Но самый крупный скандал впервые за годы привёл к немедленной отставке министра правительства Нижегородской области, да какого министра! Ответственного за работу с сиротами, пожилыми и малоимущими. Бывшую главу регионального минсоцполитики Наталью Исаеву обвиняют во взяточничестве.
Следствие выяснило: с августа 2022 года по апрель 2023-го Исаева якобы получила взятку от директора Автозаводского дома социального обслуживания для детей «Надежда». Взяткой стали стройматериалы для будущего коттеджа чиновницы, а также услуги — ремонт её квартиры. Общая сумма взятки оценивается в 1,5 млн рублей — это особо крупный размер.
По данным региональной прокуратуры, взамен взяткодатель получал покровительство по службе и непринятие мер к освобождению от занимаемой должности.
Позже стало известно, в 2023 году Исаева получила ещё 100 тыс. рублей от собственника загородного клуба в обмен на согласование перевода пункта временного размещения беженцев в другое место.
Уголовное дело экс-министра начал рассматривать Нижегородский районный суд.
Ночь рядом с трупом.
В начале ноября в селе Селищи родные под грудой одежды нашли тело 76-летней бабушки с многочисленными ножевыми ранениями. Кроме того, в её доме был взломан сейф — исчезло охотничье ружье «ИЖ-27» и патроны, принадлежавшие сыну пенсионерки.
По факту убийства возбудили уголовное дело. Сотрудники полиции и Следкома по горячим следам нашли предполагаемых подозреваемых — 20-летнего ранее судимого юношу и 15-летнюю девушку, которую к тому времени уже не первый день искали родные — она ушла из дома и пропала.
На допросе парень признался, что в тот вечер они с девушкой решили погреться в доме старушки, приняв его за нежилой. Парень, разбив окно, залез в дом, увидел хозяйку и зарезал её. Тело спрятал под грудой вещей и после этого, по собственным словам, впустил в дом девушку. Парочка переночевала в доме и уехала.
Молодому человеку, на счету которого развратные действия в отношении несовершеннолетней, кража и незаконный оборот наркотиков, грозит от шести до 15 лет лишения свободы. Девушка попала под уголовное дело за причастность к краже.
Прятал девочку в диване.
Жуткая история с особенным ребёнком произошла в Нижнем Новгороде: вечером 11 октября 10-летняя девочка выбежала в общий коридор в доме коридорного типа и пропала. Искали её больше 80 человек — полиция, волонтёры. Нашли спустя три с лишним часа в диване у соседа: оказалось, 44-летний судимый мужчина всё это время измывался над девочкой, а когда к нему постучала полиция, пытался её спрятать.
Мужчину арестовали, расследуют уголовное дело по 4 ст. 132 УК РФ «Иные действия сексуального характера, совершены в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Расследование продолжается.