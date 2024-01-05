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Беспилотник уничтожили над Краснодарским краем

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен БПЛА над Кубанью.
Источник: Комсомольская правда

Беспилотник уничтожили над Краснодарским краем в ночь на 5 января. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Так, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один беспилотник над Краснодарским краем.

Ранее, 4 января, над территорией Кубани также был уничтожен БПЛА.

«Около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщали в Минобороны РФ.

Беспилотник перехватили и уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря.