Беспилотник уничтожили над Краснодарским краем в ночь на 5 января. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Так, дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 36 украинских БПЛА над территорией Крыма и один беспилотник над Краснодарским краем.
Ранее, 4 января, над территорией Кубани также был уничтожен БПЛА.
«Около 20.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщали в Минобороны РФ.
Беспилотник перехватили и уничтожили в северо-западной части акватории Черного моря.