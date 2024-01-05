Стало известно о еще одном пермяке, вернувшимся из украинского плена

В Пермский край из украинского плена вернулся еще один военнослужащий. Всего освободили шесть жителей региона. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».