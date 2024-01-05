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Стало известно о еще одном пермяке, вернувшимся из украинского плена

В Пермский край из украинского плена вернулся еще один военнослужащий. Всего освободили шесть жителей региона. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Прикамье Игорь Сапко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Армия Ахербайджана
Источник: Reuters

«Пришли уточненные официальные списки, возвращенных на днях на родину российских военнослужащих, наших земляков не пять, а шесть. И это не может не радовать!», — написал Сапко.

Уточняется, что работу пермского омбудсмена высоко оценила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Текст благодарственного письма Сапко также опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказало, что из плена вернулось пять жителей Пермского края. Россия и Украина обменяли военопленных 3 января.