Двух студентов нашли мертвыми в арендованном ими гараже в Горках

Двое студентов, 20-ти и 21 года, 4 января были найдены мертвыми в гараже в Горках, сообщает Следственный комитет. За неделю до трагедии парни арендовали гараж, чтобы заняться покраской автомобиля.
Предполагается, что вечером 3 января парни решили в гараже отметить успешную сдачу экзамена. В общежитие они не вернулись. Их друзья стали волноваться, когда поняли, что ребята на связь не выходят и, зная про гараж, отправились туда. Гараж был не заперт, а в автомобиле они нашли своих друзей на передних сидениях авто мертвыми. В замке зажигания был ключ.
Кто-то из местных рассказал, что утром был слышен звук работающего двигателя, но особого значения этому не придали.
Проверка по факту трагедии проводится Горецким районным отделом Следственного комитета.