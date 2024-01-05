Двух студентов нашли мертвыми в арендованном ими гараже в Горках

Предполагается, что вечером 3 января парни решили в гараже отметить успешную сдачу экзамена. В общежитие они не вернулись. Их друзья стали волноваться, когда поняли, что ребята на связь не выходят и, зная про гараж, отправились туда. Гараж был не заперт, а в автомобиле они нашли своих друзей на передних сидениях авто мертвыми. В замке зажигания был ключ.