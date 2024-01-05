Полиция рассказала о родителях девочки, избитой подростками на Урале

Родители избитой подростками в Нижнем Тагиле 11-летней девочки не отличаются законопослушностью. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
По его словам, отец ребёнка был судим уже три раза. А мать сейчас отбывает 11-летний срок в колонии № 6 Нижнего Тагила, в которой находятся осуждённые к лишению свободы впервые.
Горелых добавил, что девочку уже отпустили из больницы. Конфликт мог произойти из-за словесной перепалки в школьной столовой.
Инцидент произошёл 29 декабря. Тогда двое пятиклассников избили мальчика и девочку.