Жителей Сальска напугал грохот в небе над городом

В Ростовской области жителей Сальска насторожил громкий звук. Его слышали вчера, 4 января, тогда же появились первые сообщения в социальных сетях.
По словам людей, «что-то резко бахнуло, а потом сработала сигнализация на припаркованных машинах и затряслись стекла».
Сальчане выдвинули несколько версий относительно странного грохота. В частности, некоторые предположили, что самолет перешел на сверхзвук или хулиганы использовали пиротехнику, которая, кстати, запрещена до 1 марта 2024 года.
Добавим, официальных комментариев по ситуации от властей не поступало. Экстренные службы также не сообщали о каких-либо серьезных происшествиях.