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Жителей Сальска напугал грохот в небе над городом

Интернет-пользователи сообщили в соцсетях о громком звуке в Сальске 4 января.
Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области жителей Сальска насторожил громкий звук. Его слышали вчера, 4 января, тогда же появились первые сообщения в социальных сетях.

По словам людей, «что-то резко бахнуло, а потом сработала сигнализация на припаркованных машинах и затряслись стекла».

Сальчане выдвинули несколько версий относительно странного грохота. В частности, некоторые предположили, что самолет перешел на сверхзвук или хулиганы использовали пиротехнику, которая, кстати, запрещена до 1 марта 2024 года.

Добавим, официальных комментариев по ситуации от властей не поступало. Экстренные службы также не сообщали о каких-либо серьезных происшествиях.