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Женщину, повредившую лифт, задержали полицейские в Астане

В одном из жилых комплексов в Астане неизвестная устроила погром в лифте. Нарушительницу отыскали и привлекли к ответственности, сообщает ИА El.kz.

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Жирентаева. Неизвестная зашла в лифт и стала его пинать, бить кулаками кабину, царапать и плевать на стены.

Полицейские УП столичного района Алматы установили личность нарушительницы.

Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Ее поместили в комнату временного задержания.

В отношении нее за совершения мелкого хулиганства и загрязнения мест общего пользования, возбудили административное производство по ч.1 ст. 434 КРКоАП и ч.1 ст.434−2 КРКоАП.

Отметим, в столице ведется активная борьба с любыми проявлениями вандализма.

С начала 2023 года сотрудники полиции столицы выявили более ста фактов вандализма. Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше двух тысяч сотрудников полиции.

Напомним, в Астане продолжается акция «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, неравнодушные жители города.

В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядка.