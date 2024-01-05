Женщину, повредившую лифт, задержали полицейские в Астане

Инцидент произошел в многоэтажке по улице Жирентаева. Неизвестная зашла в лифт и стала его пинать, бить кулаками кабину, царапать и плевать на стены.



Полицейские УП столичного района Алматы установили личность нарушительницы.



Ею оказалась 33-летняя местная жительница. Ее поместили в комнату временного задержания.



В отношении нее за совершения мелкого хулиганства и загрязнения мест общего пользования, возбудили административное производство по ч.1 ст. 434 КРКоАП и ч.1 ст.434−2 КРКоАП.



Отметим, в столице ведется активная борьба с любыми проявлениями вандализма.



С начала 2023 года сотрудники полиции столицы выявили более ста фактов вандализма. Ежедневный патруль по городу осуществляют свыше двух тысяч сотрудников полиции.



Напомним, в Астане продолжается акция «Стоп, вандал», которую поддержали волонтеры, активисты, известные спортсмены, лидеры мнений, неравнодушные жители города.



В рамках акции в городе проводятся дневные и ночные рейды, ведется разъяснительная работа среди населения о необходимости соблюдения общественного порядка.