Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе под Волгоградом

От легковушки осталась лишь груда металла, водитель и пассажир скончались мгновенно. Еще одно пассажира «ВАЗа» увезли в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место аварии помимо инспекторов ДПС выехало и руководство госавтоинспекции — на месте в обстоятельствах автокатастрофы разбирался врио начальника УГИБДД по Волгоградской области Валерий Удодов.