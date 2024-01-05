Два человека погибли в лобовом столкновении на трассе под Волгоградом

Смертельное ДТП произошло вечером 4 января в Дубовском районе Волгоградской области на участке федеральной трассы «Сызрань — Саратов — Волгоград». Это случилось около 6 часов вечера на 652 километре дороги. По предварительным данным, водитель «двенадцатой» не справился с управлением, вылетел на встречку и лоб в лоб столкнулся с «Нивой Шевроле».
От легковушки осталась лишь груда металла, водитель и пассажир скончались мгновенно. Еще одно пассажира «ВАЗа» увезли в больницу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на место аварии помимо инспекторов ДПС выехало и руководство госавтоинспекции — на месте в обстоятельствах автокатастрофы разбирался врио начальника УГИБДД по Волгоградской области Валерий Удодов.