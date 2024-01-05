Подросток-мигрант ударил ножом школьника на остановке в Петербурге

Инцидент произошёл вечером 4 января на автобусной остановке у дома № 9 по Авиационной улице. Как сообщает 78.ru, школьник вышел из продуктового магазина и встретил двух подростков в возрасте 15−17 лет, с которыми у него случился конфликт. Во время ссоры один из подростков ударил ножом в грудь оппоненту. После этого оба незнакомца скрылись.