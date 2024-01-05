В Воронеже с пожара в многоэтажке эвакуировали двух человек в масках

На место ЧП выезжали десять сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Первым делом они вывели из задымленного дома двух человек, надев на них маски. Пожар удалось потушить быстро — уже к 18.00. Огонь не успел сильно разгуляться. Он повредил в двухкомнатной квартире в комнате 6×3м. домашние вещи на площади пять квадратных метров.