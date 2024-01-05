Несколько нижегородцев отравились угарным газом на улице Чонгарской

В доме на улице Чонгарской в Нижнем Новгороде угарным газом отравились несколько человек, в том числе двое детей. СУ СКР по Нижегородской области проводит доследственную проверку.
Жильцы одной из квартир почувствовали себя плохо, скорая помощь доставила их в больницу.
В квартире есть газовая колонка. Сейчас следователи и представители прокуратуры выясняют причину происшествия. Также будет дана оценка работе организации, которая обслуживает газовое оборудование в доме.
Ранее в Нижнем Новгороде от отравления угарным газом скончался 35-летний мужчина.