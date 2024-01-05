Один человек погиб и один пострадал при пожаре на Российском проспекте

Один человек погиб во время ночного пожара в однокомнатной квартире на Российском проспекте в пятницу, 5 января. Еще одного увезли в больницу.
Однокомнатная квартира в доме 5 на Российском проспекте вспыхнула в ночь на пятницу. Сигнал спасателям поступил в 2:06. Когда они прибыли на место, огнем уже была объята вся «однушка» площадью 36 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.
В 3:16 пожар силами 23 спасателей и 5 машин спецтехники удалось потушить.
«На месте пожара погиб один человек», сообщили в ведомстве. Еще одного пострадавшего госпитализировали.