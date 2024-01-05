Пользователи онлайн-кинотеатров столкнулись с мошенничеством и «инфоцыганами»

Ранее в Москве перед онлайн-форумом задержали блогера и предпринимателя Аяза Шабутдинова, с ноября он находится в СИЗО, его арест продлен до 16 февраля. В конце 2023 года его в очередной раз обвинили в мошенничестве — женщина заплатила 300 тысяч рублей за обучение тому, как вести бизнес, однако позже решила вернуть деньги, так как, по ее мнению, преподаватели курса были недостаточно квалифицированными и сообщали о себе недостоверные сведения, но в возврате средств ей отказали.