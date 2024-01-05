В Воронежской области пьяный водитель устроил ДТП с раненой 18-летней девушкой

В четверг, 4 января, в 20.20 в Борисоглебске на улице Матросовской случилась авария. 43-летний местный житель на ВАЗ-211240 выехал на встречную полосу в месте, где это делать запрещено, и врезался в «семерку», которой рулил 25-летний мужчина также из Борисоглебска. В аварии пострадала 18-летняя девушка, находившаяся в ВАЗе-2107. Ее увезли в больницу.
Водителю «Лады», выехавшему на встречную полосу, провели алкотест. И выявили у него слабую степень опьянения — в дыхании обнаружили 0.942 мг/ л. этилового спирта. Видимо, ему придется отвечать за такую езду в суде.
Напомним, также 4 января в Каменском районе 49-летняя женщина, рулившая «Фольксвагеном», опрокинулась в кювет, пострадала ее 13-летняя пассажирка.