В Воронежской области пьяный водитель устроил ДТП с раненой 18-летней девушкой

В четверг, 4 января, в 20.20 в Борисоглебске на улице Матросовской случилась авария. 43-летний местный житель на ВАЗ-211240 выехал на встречную полосу в месте, где это делать запрещено, и врезался в «семерку», которой рулил 25-летний мужчина также из Борисоглебска. В аварии пострадала 18-летняя девушка, находившаяся в ВАЗе-2107. Ее увезли в больницу.