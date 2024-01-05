На екатеринбургском вокзале задержали карманника

Как сообщает Управление МВД на транспорте по УрФО, к полицейским обратился житель Краснодарского края. Он сообщил, что заснул в ожидании поезда, а когда проснулся, обнаружил, что у него похитили телефон стоимостью десять тысяч рублей.
Полицейские быстро установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Отрицать вину он не стал. Кроме того, его проверяют на причастность к другим противоправным действиям.
«Транспортная полиция УрФО настоятельно рекомендует гражданам внимательные относиться к своим вещам при нахождении на вокзалах и в аэропортах, не оставлять вещи без присмотра, не общаться с малознакомыми и подозрительными гражданами, — отмечают в пресс-службе. — В случае совершения противоправных действий незамедлительно обращаться к сотрудникам транспортной полиции».
Ранее «МК-Урал» сообщал, что на станции «Екатеринбург-Пассажирский» задержали мужчину 1992 года рождения, находящегося в федеральном розыске. Ориентировка поступила из УМВД по Приморскому району Санкт-Петербурга. Мужчину подозревают в незаконном хранении наркотиков.
Сразу после задержания транспортные полицейские из Екатеринбурга известили о произошедшем своих коллег из Северной Столицы. В тот же день подозреваемый был отконвоирован в Санкт-Петербург для проведения следственных действий.