В Намангане подросток разбил родительский Equinox. Теперь отцу придется ответить по четырем статьям. Видео

По данным МВД, ситуация произошла в сентябре 2023 года. Пока отец был в командировке, подросток решил воспользоваться его автомобилем Equinox. Сняв номера, он проехался по улицам города, нарушил ряд правил дорожного движения и в итоге разбил машину. Свою прогулку на отцовском авто юноша заснял на видео, а позже разместил его в социальных сетях.
Сотрудники УВД Наманганской области нашли подростка и автомобиль. На отца юного лихача завели дело по четырем статьям Кодекса об административной ответственности:
за самовольное снятие номерных знаков — статья 125 (часть 5),
за управление автомобилем несовершеннолетним водителем и без документов — статья 135 (часть 2),
за нарушение правил установки на автомобиль звуковых, световых и других устройств — статья 127 (часть 2),
за нарушение правил дорожного движения и совершение ДТП — статья 1285 (часть 2).
Доставить автомобиль на штрафную площадку не удалось, он находится в ремонте после ДТП. Судя по состоянию машины на видео, авария произошла серьезная. О том, пострадали ли в ней люди, МВД не уточняет.