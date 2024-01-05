В Намангане подросток разбил родительский Equinox. Теперь отцу придется ответить по четырем статьям. Видео

По данным МВД, ситуация произошла в сентябре 2023 года. Пока отец был в командировке, подросток решил воспользоваться его автомобилем Equinox. Сняв номера, он проехался по улицам города, нарушил ряд правил дорожного движения и в итоге разбил машину. Свою прогулку на отцовском авто юноша заснял на видео, а позже разместил его в социальных сетях.