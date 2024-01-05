Из снежного плена в Башкирии спасли многодетную семью

Спасатели госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям вновь отправились в село Бакеево Белорецкого района.
«Из-за снежных заносов дороги к населенному пункту нет. Помощь попросила семья с тремя маленькими детьми — 12 лет, 9 лет и 1,3 года, к которым несколько дней назад спасатели пытались доставить медиков», — сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.
Напомним, 3 января этой же семье, приехавшей в гости Бакеево, потребовалась медицинская помощь. У детей поднялась температура.
«Из-за непогоды бригада скорой помощи не смогла доехать до места. Для доставки медиков из Тукана в Бакеево на помощь прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС на машинах повышенной проходимости.
Позже мама детей позвонила фельдшеру и сообщила, что в медицинской помощи они не нуждаются. У детей температура спала и они уснули», — рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.