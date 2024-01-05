Из снежного плена в Башкирии спасли многодетную семью

«Из-за непогоды бригада скорой помощи не смогла доехать до места. Для доставки медиков из Тукана в Бакеево на помощь прибыли спасатели госкомитета РБ по ЧС на машинах повышенной проходимости.

Позже мама детей позвонила фельдшеру и сообщила, что в медицинской помощи они не нуждаются. У детей температура спала и они уснули», — рассказали в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС.