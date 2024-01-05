Звонки из-за границы могут лишить жителей Самарской области денег

В дни новогодних каникул жителям Самарской области стоит быть очень внимательными, чтобы не попасться на удочку мошенников. Как рассказал агентству «Прайм» руководитель офиса «Проектный» компании «Первый Бит» Владимир Каплин, в настоящее время мошенники придумали новые способы для того, чтобы забрать сбережения граждан. Самая популярная схема — звонки под видом мобильных операторов. Преступники предлагают продлить договор на обслуживание сим-карт, а также пытаются узнать пароли от банков и сайта «Госуслуги». Но дело в том, что все необходимые данные о финансовых операциях и так известны сотрудникам кредитных учреждений.