В Новосибирске росгвардейцы помогли женщине, сломавшей ногу на гололеде

— Во время дежурства старшие сержанты полиции Евгений Голубцов и Вячеслав Бабичев на улице Борисв Богаткова увидели женщину, которая лежала на снегу и не могла подняться, — рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.