В Новосибирске росгвардейцы помогли женщине, сломавшей ногу на гололеде

Вечером в четверг, 4 января, помощь росгвардейцев понадобилась прохожей в Дзержинском районе.
— Во время дежурства старшие сержанты полиции Евгений Голубцов и Вячеслав Бабичев на улице Борисв Богаткова увидели женщину, которая лежала на снегу и не могла подняться, — рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.
41-летняя сибирячка рассказала, что она подскользнулась и упала, а встать не может из-за сильнейшей боли в ноге.
Росгвардейцы доставили женщину в ближайший травмпункт: там ее госпитализировали с подозрением на перелом.