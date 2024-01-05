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В Новосибирске росгвардейцы помогли женщине, сломавшей ногу на гололеде

Они дотсавили ее в травмпункт.
Источник: Комсомольская правда

Вечером в четверг, 4 января, помощь росгвардейцев понадобилась прохожей в Дзержинском районе.

— Во время дежурства старшие сержанты полиции Евгений Голубцов и Вячеслав Бабичев на улице Борисв Богаткова увидели женщину, которая лежала на снегу и не могла подняться, — рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Новосибирской области.

41-летняя сибирячка рассказала, что она подскользнулась и упала, а встать не может из-за сильнейшей боли в ноге.

Росгвардейцы доставили женщину в ближайший травмпункт: там ее госпитализировали с подозрением на перелом.