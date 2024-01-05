Застрявшие «Ласточки», сгоревшие авто. Каких бед натворил мороз

А в Суздале Владимирской области 3 января из-за 25-градусного мороза отменили ледовое шоу двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой. Оно было запланировано в этот день к показу дважды. Также пришлось отменить пять анимационных праздничных программ с Дедом Морозом. В самом Владимире 2—4 января тоже отменили часть праздничных программ в Центральном парке культуры и отдыха и парке «Добросельский». Только «Битву снеговиков» перенесли на 13 января.