Застрявшие «Ласточки», сгоревшие авто. Каких бед натворил мороз

Установившийся в Нижегородской области и других регионах мороз уже натворил немало бед. Проблемы возникали даже там, где их не ожидали: и у автомобилистов, и у железнодорожников, и в сфере развлечений. Nn.aif.ru собрал самые яркие примеры морозных ЧП.
«Ласточки» не долетели.
Вечером 3 января электропоезд «Ласточка» застряла по пути из Нижнего Новгорода в Москву. Сначала во Второво, потом в Петушках. В последних вагонах отключили электричество, отопление, пассажирам пришлось перебираться в передние вагоны, в результате давка, нехватка воздуха, обмороки у пассажиров.
По данным Центрального межрегионального СУ на транспорте СК России, состав встал во Владимирской области по техническим причинам.
«В момент остановки поезда отключалось отопление, и пассажиры из-за низкой температуры воздуха подвергались опасности переохлаждения, — заявили следователи. — Общее время задержки составило около одного часа, после чего поезд продолжил движение по маршруту и прибыл на станцию назначения».
Сейчас проводится доследственная проверка по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, которые по своему качеству не отвечают требованиям, установленным в законодательстве, если эти услуги являются опасными для жизни или здоровья человека», действиям ответственных лиц дадут правовую оценку.
В тот же день ближе к полуночи по техническим причинам произошла еще одна вынужденная остановка, на этот раз на станции Лефортово Малого кольца, сообщила Московская железная дорога (МЖД). До пункта назначения он добрался с опоздание на 2,5 часа. На движение других поездов ситуация не повлияла.
Также Telegram-канал «Нижний № 1» сообщает еще об одной «Ласточке», также ехавшей из Нижнего Новгорода, которая 4 января встала уже на подходах к Москве — в Электроуглях. Часть пассажиров добиралась до столицы своим ходом.
По информации МЖД, вынужденную остановку пришлось сделать в 19.04 из-за отключения системы отопления.
«Для замены электропоезда на станцию был оперативно направлен резервный состав. За время ожидания температура воздуха в вагонах не опустилась ниже +19 градусов, — заверили на МЖД. — В 19.50 пассажиры были пересажены в резервный поезд, после чего продолжили ехать в комфортных условиях».
На конечную станцию поезд пришел с опоздание почти на два часа.
Также 4 января во время рейса из Качканара в Екатеринбург сломался новый поезд «Финист». Причиной поломок назвали сложные метеоусловия — морозы и снегопады.
Авто не едет.
Прибавилось проблем и у автовладельцев, завести машину в такой мороз удается не всем. Чтобы оживить авто, некоторые нижегородцы прибегают к радикальным мерам. Как сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, один из них пытался отогреть машину паяльной лампой, в итоге загорелся моторный отсек. Огнетушителя под рукой не оказалось, пришлось вызывать пожарных. Поездку пришлось отменить.
А у владелицы китайского авто из-за мороза отвалилась пластиковая педаль газа, когда нижегородка всего лишь хотела поправить коврик. Хорошо, что не в дороге.
Развлечения отменяются.
Аномальные морозы вынудили Нижегородкую ярмарку внести изменения в работу ярмарочного катка — начиная с 3 января отменяются по несколько сеансов. Так, до 7 января не будет утренних и ночных катаний. были отменены несколько сеансов 3 и 4 января. На Нижегородской ярмарке это объяснили тем, что стужа снижает качество льда на катке.
«Деньги за билеты, купленные заранее на отмененные сеансы, будут автоматически возвращены», — заверяют представители площадки в соцсети.
При этом сама новогодняя ярмарка по-прежнему работает с 10 до 22 часов ежедневно — от качества льда она не зависит.
А в Суздале Владимирской области 3 января из-за 25-градусного мороза отменили ледовое шоу двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой. Оно было запланировано в этот день к показу дважды. Также пришлось отменить пять анимационных праздничных программ с Дедом Морозом. В самом Владимире
Без тепла и электричества.
В такие морозы дома выстужаются особенно быстро. В некоторых квартирах всего +10 градусов. Кроме того, жители Нижнего Новгорода жалуются на отключение электричества, воды и теплоснабжения.
Так, на улице Есенина, 44 аварии начались с 29 декабря. В ночь на 2 января в очередной раз прорвало трубу горячего водоснабжения, хлестал кипяток.
«Долго над нами в морозы и новогодние праздники будут издеваться? В Теплоэнерго, Администрацию Канавинского района, Госжилинспекцию обращались. Куда нам ещё писать, чтоб этот кошмар наконец закончился?!» — написала губернатору Глебу Никитину в соцсети Надежда К.
А 5 января стало известно, что на улице Пискунова ¾ замёрз стояк с водой.
«В службе уже сутки кормят обещаниями приехать!! Говорят стояк замёрз! Это же аварийная ситуация!! Почему никто ничего не делает!! Пожилые люди и не только сидят без воды больше суток!!!», — возмущается Наталия Ч.
Подобные ситуации наблюдаются и в других регионах. Так, в Ярославской области в Новый год без электроснабжения остались несколько десятков населенных пунктов, а в Красных Ткачах Ярославской области произошла авария на основной котельной, пришлось запускать резервную котельную, привезённую специалистами МЧС и профильными служба областных властей. Работы по устранению аварий ведутся до сих пор.
Морозы продолжатся.
Морозы и не думают отступать из Нижегородской области. По данным ГУ МЧС России по региону, аномально холодная погода продержится до 9 января. Среднесуточная температура будет на 7 градусов и больше ниже климатической нормы, которая составляет −7…-10 градусов.
По информации нижегородских синоптиков, в этот период по ночам столбик термометра в Нижнем Новгороде будет опускаться до −25 градусов, днем будет −19…-22 градуса, а 9 января уже −14 градусов.